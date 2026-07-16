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Corriere Fiorentino

Ritiro, CorFio: “Jimenez a parte. De Gea, i problemi alla mano non preoccupano”

De Gea
Le ultime sul terzo giorno di ritiro al Viola Park
Redazione VN

La Fiorentina continua con la sua settimana di ritiro al Viola Park. Ieri pomeriggio si è concluso il terzo giorno di lavoro con l'allenamento a porte aperte per un pubblico di circa 200 persone. Nonostante i problemi alla mano accusati il giorno precedente, David De Gea, ha svolto l'allenamento.

Il nuovo acquisto Jimenez invece ha proseguito la preparazione personalizzata in palestra. Moise Kean invece ha alternato il lavoro in gruppo a quello personalizzato: per lui tanti cori e applausi da parte dei tifosi sugli spalti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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