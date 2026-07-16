Ritiro, CorFio: “Jimenez a parte. De Gea, i problemi alla mano non preoccupano”

La Fiorentina continua con la sua settimana di ritiro al Viola Park. Ieri pomeriggio si è concluso il terzo giorno di lavoro con l'allenamento a porte aperte per un pubblico di circa 200 persone. Nonostante i problemi alla mano accusati il giorno precedente, David De Gea , ha svolto l'allenamento.

Il nuovo acquisto Jimenez invece ha proseguito la preparazione personalizzata in palestra. Moise Kean invece ha alternato il lavoro in gruppo a quello personalizzato: per lui tanti cori e applausi da parte dei tifosi sugli spalti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.