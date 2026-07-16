CorSport: “Decaduta la clausola per Kean. La valutazione della Fiorentina”

Nessuno è considerato incedibile e la Fiorentina valuterà le offerte anche per l'attaccante Moise Kean

Siamo giunti al 16 luglio e da oggi è decaduta la clausola per Moise Kean. Se l'anno scorso questo accordo incuteva un po' di timore alla Fiorentina, quest'anno, complici le prestazioni e le condizioni fisiche non ottimali del giocatore, è diventata una pura formalità. Da ora chiunque voglia prelevare il classe 2000 dalla Fiorentina non dovrà più ragionare sulla base dei 62 milioni di euro ma verosimilmente sborsare una cifra più bassa, trenta/quaranta milioni per far mettere al tavolo Paratici.