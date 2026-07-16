Siamo giunti al 16 luglio e da oggi è decaduta la clausola per Moise Kean. Se l'anno scorso questo accordo incuteva un po' di timore alla Fiorentina, quest'anno, complici le prestazioni e le condizioni fisiche non ottimali del giocatore, è diventata una pura formalità. Da ora chiunque voglia prelevare il classe 2000 dalla Fiorentina non dovrà più ragionare sulla base dei 62 milioni di euro ma verosimilmente sborsare una cifra più bassa, trenta/quaranta milioni per far mettere al tavolo Paratici.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Decaduta la clausola per Kean. La valutazione della Fiorentina”
Corriere dello Sport
CorSport: “Decaduta la clausola per Kean. La valutazione della Fiorentina”
Nessuno è considerato incedibile e la Fiorentina valuterà le offerte anche per l'attaccante Moise Kean
Kean nel frattempo continua con il suo iter riabilitativo per il problema alla tibia alternando esercizi in gruppo al lavoro personalizzato e viene considerato cruciale nel progetto tecnico di Grosso. Tuttavia, nessuno è incedibile e, qualora arrivassero offerte adeguate, la Fiorentina potrebbe valutare una cessione.
Le alternative—
Con un'eventuale addio di Kean la Fiorentina ha individuato in Tolu Arokodare, in uscita dal Wolverhampton, il profilo ideale. Una potenziale operazione legata però a quella di Oulai, visto che la Fiorentina ha la possibilità di aggiungere un extracomunitario in rosa. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
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