Nessun dubbio dalla Turchia: Christ Inao Oulai è sempre più vicino alla Fiorentina. Il club viola e il Trabzonspor hanno raggiunto un accordo di 26 milioni di euro con 4 milioni di bonus e il 15% sulla futura rivendita. Sul fronte Italia invece si cono ancora delle perplessità.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Oulai: “In Turchia sono convinti, in Italia un po’ meno: cosa manca”
La Nazione
Nazione su Oulai: “In Turchia sono convinti, in Italia un po’ meno: cosa manca”
Cosa manca per vedere Christ Inao Oulai con la maglia della Fiorentina
L'interessamento da parte della Fiorentina per il giocatore c'è, ma ancora non si è trovato un accordo con il club turco. L'entourage del giocatore spinge forte e nelle prossime ore ci sarà un incontro con il Trabzonspor dove verrà ribadita la volontà di volare a Firenze. C'è ottimismo in merito alla trattativa, ma ancora servirà molto dialogo per convincere il club turco. Lo scrive La Nazione.
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