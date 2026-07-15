Inao Oulai sembra essere sempre più vicino alla Fiorentina con i club che stanno cercando di limare la distanza tra richiesta e offerta. Nel frattempo il giocatore ha espresso la propria volontà al Trabzonspor di trasferirsi a Firenze. E l'indizio arriva anche dal suo profilo X con un "mi piace" a un post che parlava proprio della trattativa: "Il grande trasferimento di Oulai alla Fiorentina". La foto:
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VIOLA NEWS social FOTO – “Il trasferimento di Oulai alla Fiorentina”. E spunta il like del giocatore
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FOTO – “Il trasferimento di Oulai alla Fiorentina”. E spunta il like del giocatore
Spunta un curioso mi piace di Christ Inao Oulai per un post sul suo trasferimento alla Fiorentina
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