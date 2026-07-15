Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – “Il trasferimento di Oulai alla Fiorentina”. E spunta il like del giocatore

social

FOTO – “Il trasferimento di Oulai alla Fiorentina”. E spunta il like del giocatore

Inao Oulai
Spunta un curioso mi piace di Christ Inao Oulai per un post sul suo trasferimento alla Fiorentina
Redazione VN

Inao Oulai sembra essere sempre più vicino alla Fiorentina con i club che stanno cercando di limare la distanza tra richiesta e offerta. Nel frattempo il giocatore ha espresso la propria volontà al Trabzonspor di trasferirsi a Firenze. E l'indizio arriva anche dal suo profilo X con un "mi piace" a un post che parlava proprio della trattativa: "Il grande trasferimento di Oulai alla Fiorentina". La foto:

Oulai

Leggi anche
Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Violanews, basta un attimo
FOTO – Parisi in palestra: l’esterno continua a lavorare verso il ritorno in campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA