FOTO – “Il trasferimento di Oulai alla Fiorentina”. E spunta il like del giocatore

Inao Oulai sembra essere sempre più vicino alla Fiorentina con i club che stanno cercando di limare la distanza tra richiesta e offerta. Nel frattempo il giocatore ha espresso la propria volontà al Trabzonspor di trasferirsi a Firenze. E l'indizio arriva anche dal suo profilo X con un "mi piace" a un post che parlava proprio della trattativa: "Il grande trasferimento di Oulai alla Fiorentina". La foto: