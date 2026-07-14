FOTO – Parisi in palestra: l’esterno continua a lavorare verso il ritorno in campo

Fabiano Parisi lavora e corre verso il ritorno. Allenamento in palestra per l'esterno viola, che ha postato nelle sue stories di Instagram alcuni scatti della sua seduta odierna. Tanta fatica per l'esterno, che proprio qualche giorno fa ha raccontato di allenarsi 4-5 ore al giorno con l'obiettivo di tornare il prima possibile in campo dopo il recente infortunio.