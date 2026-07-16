La Fiorentina continua a lavorare sul mercato per gli esterni offensivi. La volontà è quella di dare continuità con quanto fatto finora e puntare su profili di livello. Il preferito infatti rimane Johan Bakayoko con il Lipsia che ha aperto al dialogo. Il club viola ha avanzato una proposta di prestito oneroso con obbligo condizionato.
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VIOLA NEWS news viola stampa Capitolo esterni, Nazione: “Bakayoko il preferito. L’offerta della Fiorentina”
La Nazione
Capitolo esterni, Nazione: “Bakayoko il preferito. L’offerta della Fiorentina”
Bakayoko al momento è in cima alla lista delle preferenze di Paratici che vuole regalare a Grosso un esterno di livello
Il classe 2003 al momento è in cima alla lista di Paratici con Noa Lang e Zhegrova a seguire. Non c'è poi da dimenticare la situazione legata a Koleosho: il giocatore aveva dato la sua parola alla Fiorentina, ma l'affare non si è ancora sbloccato. Per quanto riguarda gli esterni difensivi, nel ruolo di terzino sinistro, il sogno rimane Ruggeri. Lo scrive La Nazione.
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