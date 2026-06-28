Nome nuovo per Paratici, Nazione: “Fiorentina su Zhegrova della Juve, la formula”

La formula—
L'ipotesi di un trasferimento in prestito potrebbe interessare i dirigenti viola, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto. Lo scrive la Nazione.
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La Nazione
Fabio Paratici non si ferma. E nella spasmodica ricerca di esterni offensivi c'è da registrare un nome nuovo: Edon Zhegrova, ala kosovara classe 1999 di proprietà della Juventus.
I bianconeri lo hanno acquistato un anno fa dal Lille per poco più di 15 milioni di euro. Zhegrova ha mostrato buoni numeri, ma non è mai riuscito a lasciare il segno, trovando poco spazio e venendo impiegato senza troppa continuità da Spalletti.
L'ipotesi di un trasferimento in prestito potrebbe interessare i dirigenti viola, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto. Lo scrive la Nazione.
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