Garnacho, Alajbegovic & Co: chi è il mister X di Paratici? Confronto, prezzi e salari

Con l’operazione Oulai ormai ufficializzata, la priorità assoluta della Fiorentina si sposta sulle corsie offensive. È lì, infatti, che Fabio Paratici dovrà concentrare gran parte delle proprie energie nelle prossime settimane.
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Ad oggi il reparto offensivo viola è praticamente da costruire. L’unico giocatore che, almeno sulla carta, potrebbe essere collocato in una delle due fasce del 4-3-3 di Fabio Grosso è Albert Gudmundsson, che però nasce come seconda punta e non come esterno puro. Per completare il reparto serviranno almeno tre innesti, con l’obiettivo di avere una doppia soluzione su entrambe le corsie.
Ma soprattutto, la sensazione è che la Fiorentina voglia regalarsi almeno un grande colpo per le fasce.
La nuova filosofia viola: investire oggi per guadagnare domani
Il mercato portato avanti finora da Paratici racconta una strategia ben precisa. Da Valdepenas ad Atta, passando per Viery e lo stesso Oulai, la Fiorentina non sta semplicemente acquistando giocatori: sta investendo.
Profili giovani, futuribili, con stipendi sostenibili ma con margini di crescita enormi. L’idea è chiara: spendere oggi 25-30 milioni per un talento che domani potrebbe valerne il doppio o addirittura il triplo.
Per questo motivo alcuni nomi sembrano più coerenti con la nuova linea societaria rispetto ad altri.
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