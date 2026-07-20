Garnacho, Alajbegovic & Co: chi è il mister X di Paratici? Confronto, prezzi e salari

1 di 9 Alajbegovic, Garnacho & Co: chi è il mister X di Paratici? Confronto, prezzi e salari

Con l’operazione Oulai ormai ufficializzata, la priorità assoluta della Fiorentina si sposta sulle corsie offensive . È lì, infatti, che Fabio Paratici dovrà concentrare gran parte delle proprie energie nelle prossime settimane.

Ad oggi il reparto offensivo viola è praticamente da costruire. L’unico giocatore che, almeno sulla carta, potrebbe essere collocato in una delle due fasce del 4-3-3 di Fabio Grosso è Albert Gudmundsson, che però nasce come seconda punta e non come esterno puro. Per completare il reparto serviranno almeno tre innesti, con l’obiettivo di avere una doppia soluzione su entrambe le corsie.