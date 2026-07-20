Arrivano parole chiare sul futuro di Matteo Ruggeri. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il suo agente Tullio Tinti ha fatto il punto sulla situazione del terzino, accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato Ruggeri, l’agente: “Lo ha chiesto la Fiorentina, ma il suo futuro è scritto”
calciomercato
Ruggeri, l’agente: “Lo ha chiesto la Fiorentina, ma il suo futuro è scritto”
L'agente di Ruggeri spenge ogni speranza? Ai microfoni di Sky Sport Tullio Tinti fa il punto sul futuro del terzino
“Ha fatto benissimo all’Atletico, non è sul mercato e resterà lì”, ha dichiarato il procuratore, allontanando così le voci di un possibile ritorno in Serie A.
L'interesse della Fiorentina—
Tinti ha comunque confermato l’interesse di alcuni club italiani per il giocatore: “Lo hanno chiesto Roma e Fiorentina”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA