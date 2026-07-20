Ruggeri, l’agente: “Lo ha chiesto la Fiorentina, ma il suo futuro è scritto”

Arrivano parole chiare sul futuro di Matteo Ruggeri . Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il suo agente Tullio Tinti ha fatto il punto sulla situazione del terzino, accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina.

“Ha fatto benissimo all’Atletico, non è sul mercato e resterà lì”, ha dichiarato il procuratore, allontanando così le voci di un possibile ritorno in Serie A.