Il Trabzonspor ha diffuso il proprio comunicato ufficiale rispetto alla cessione di Christ Inao Oulai alla Fiorentina: spiccano le cifre ufficiali, con una cifra non arrotondata per difetto che attira l'attenzione.
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VIOLA NEWS calciomercato “30 milioni e… 61 euro”: le curiose cifre riferite dal Trabzonspor per Oulai
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“30 milioni e… 61 euro”: le curiose cifre riferite dal Trabzonspor per Oulai
Riportiamo dal comunicato del club turco
È stato raggiunto un accordo sul trasferimento finale del nostro calciatore professionista Christ Ravynel Inao Oulai alla Fiorentina. Secondo l'accordo, il nostro Club guadagnerà un totale di 30.000,061 euro, inclusa una tassa di garanzia di 26.000.000 di euro e un bonus condizionale di 4.000,061 euro. Inoltre, il 10% del prezzo netto da ottenere dal prossimo trasferimento del giocatore sarà pagato al nostro Club.
Cosa saranno quei 61 euro? Probabilmente non lo sapremo mai. Va detto che la sostanza non cambia: di 30 milioni circa si è sempre parlato, di 30 milioni circa si tratta alla fine.
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