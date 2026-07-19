La priorità della Juventus per il ruolo di portiere resta Emiliano Martinez, con i contatti con l’Aston Villa destinati a entrare nel vivo nei prossimi giorni. Tuttavia, qualora la trattativa per il portiere argentino non dovesse andare a buon fine, sullo sfondo resta anche il nome di David De Gea.
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CM.com: “De Gea-Juventus a queste condizioni”. La posizione della Fiorentina
Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il profilo dell’estremo difensore spagnolo sarebbe stato inserito nella lista dei possibili candidati per raccogliere l’eredità di Michele Di Gregorio. Spalletti avrebbe infatti chiesto un portiere di grande esperienza, personalità e leadership, caratteristiche che De Gea ha dimostrato ampiamente sia con il Manchester United che nell’ultima stagione con la Fiorentina.
L'attuale posizione di De Gea e della Fiorentina—
Dal punto di vista viola, però, la situazione appare piuttosto chiara. De Gea ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2029, e percepisce un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione.
Al momento, sia il club gigliato che il giocatore non sembrano prendere in considerazione l’ipotesi di una separazione. La società viola considera infatti lo spagnolo uno dei punti fermi del nuovo progetto tecnico, mentre lo stesso De Gea non ha mai manifestato l’intenzione di lasciare Firenze dopo il forte legame creatosi con l’ambiente e la tifoseria.
Le priorità della Juventus—
Per questo motivo, almeno allo stato attuale, l’interesse della Juventus resta una semplice suggestione di mercato più che una pista concreta. La priorità dei bianconeri rimane Emiliano Martinez, con De Gea che rappresenterebbe soltanto un’alternativa qualora l’operazione per il portiere argentino dovesse complicarsi ulteriormente.
In casa Fiorentina, dunque, filtra serenità: salvo clamorosi colpi di scena, David De Gea è destinato a rimanere al centro del progetto viola anche nella prossima stagione.
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