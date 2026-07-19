Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il profilo dell’estremo difensore spagnolo sarebbe stato inserito nella lista dei possibili candidati per raccogliere l’eredità di Michele Di Gregorio. Spalletti avrebbe infatti chiesto un portiere di grande esperienza, personalità e leadership, caratteristiche che De Gea ha dimostrato ampiamente sia con il Manchester United che nell’ultima stagione con la Fiorentina.