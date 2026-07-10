Radu Dragusin

Profilo

Radu Matei Drăgușin nasce a Bucarest il 3 febbraio 2002. Muove i primi passi in patria nelle giovanili dello Sportul Studențesc e del Regal București, attirando le attenzioni della Juventus che lo preleva nel 2018 per inserirlo nel proprio settore giovanile. Con la prima squadra bianconera colleziona quattro presenze prima di trasferirsi, nell'ultimo giorno del mercato estivo 2021, alla Sampdoria, per trovare maggior minutaggio in Serie A. Dopo una prima parte di stagione a Genova, a gennaio risolve il prestito con i blucerchiati e passa alla Salernitana. La vera svolta della sua carriera arriva nella stagione successiva, quando si trasferisce sull'altra sponda della Lanterna abbracciando il progetto del Genoa. In rossoblù si consacra: disputa due stagioni da protagonista e vince, nel 2023, il premio di calciatore rumeno dell’anno grazie alle sue prestazioni in cui spiccano il 64% di duelli aerei vinti impreziositi da 4 gol stagionali. Prestazioni che spingono Paratici a portarlo con sé nella sua avventura inglese al Tottenham. A Londra Drăgușin rimane per due stagioni collezionando 48 presenze complessive e confermando la sua totale leadership nel gioco aereo, vincendo anche in Premier League oltre il 60% dei contrasti ad alta quota, prima di sposare il progetto della Fiorentina.

Trofei vinti Coppa Italia 1 2021 Super Coppa Italiana 1 2021 Europa League 1 2025

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2019/20 Juventus NG C 3 0 C 2 0 5 0 2020/21 Juventus /Juve NG C 10 1 CI 1 0 CL 1 0 A 1 0 13 1 2021/22 Sampdoria/Salernitana A 20 0 CI 2 0 22 0 2022/23 Genoa B 38 4 CI 2 0 40 4 2023/24 Genoa/Tottenham A 19 2 CI 3 0 PL 9 0 31 2 2024/25 Tottenham PL 16 0 FA 1 0 EL 7 0 Car 4 0 28 0 2025/26 Tottenham PL 10 0 CL 1 0 11 0 2026/27 Fiorentina 0 0