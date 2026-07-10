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Cor.Sport: “Paratici l’ha fAtta grossa. L’acquisto più costoso della storia viola”

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Paratici mette a segno un colpo di livello, portando Atta a Firenze
Redazione VN

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato e, a pochi giorni dal primo innesto, mette a segno un altro colpo importante. Dopo l'arrivo di Radu Dragusin, il club viola ha definito anche l'acquisto del centrocampista francese Arthur Atta dall'Udinese.

L'operazione è stata chiusa nella notte tra mercoledì e giovedì grazie al lavoro della dirigenza guidata da Fabio Paratici e Roberto Goretti. L'accordo prevede un esborso di 25 milioni di euro come parte fissa, a cui si aggiungeranno bonus che potrebbero rendere Atta l'acquisto più costoso nella storia della Fiorentina. Nell'intesa è stata inoltre inserita una clausola che garantirà all'Udinese il 30% dell'eventuale futura rivendita del giocatore. Una notizia che infiamma il popolo viola, come scrive il Corriere dello Sport

 

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