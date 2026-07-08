Dragusin saluta il Tottenham: “Che bella l’Europa League! E grazie per il sostegno”

Il Tottenham mi ha aiutato a crescere, non solo come calciatore, ma come persona. Grazie a tutti i tifosi del club per la loro fiducia e il loro sostegno. E grazie a tutti i tifosi per essere sempre stati lì. La vostra passione, lealtà e sostegno hanno significato molto per me. Il prossimo passo nella mia carriera lo faccio con gratitudine e rispetto. Grazie, Spurs.