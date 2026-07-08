Dopo l'ufficialità del suo passaggio alla Fiorentina, il difensore rumeno, Radu Dragusin, tramite un post su Instagram, ha salutato così il Tottenham:
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VIOLA NEWS social Dragusin saluta il Tottenham: “Che bella l’Europa League! E grazie per il sostegno”
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Dragusin saluta il Tottenham: “Che bella l’Europa League! E grazie per il sostegno”
Le parole d'addio al Tottenham del nuovo difensore della Fiorentina, Radu Dragusin, da poco ufficializzato dal club viola
Alcuni capitoli diventano parte di chi sei. Dal giorno in cui sono arrivato a Tottenham, ero orgoglioso di indossare questo distintivo, e guardando indietro, sono grato per tutti i ricordi che ho creato in questo club. Sollevare il trofeo della Europa League è qualcosa di cui sarò sempre orgoglioso. Condividere quel momento con i miei compagni di squadra, il personale e i nostri tifosi è un ricordo che porterò con me per sempre. Ma il calcio non è solo riguardo ai momenti che celebri, riguarda anche i momenti che ti mettono alla prova di più. Durante il periodo più difficile della mia carriera, quando la lesione mi ha tenuto lontano dal campo, non mi sono mai sentito solo. Il sostegno che ho ricevuto da questo club, dai miei compagni di squadra e dai tifosi incredibili degli Spurs mi ha dato forza ogni singolo giorno.
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Il Tottenham mi ha aiutato a crescere, non solo come calciatore, ma come persona. Grazie a tutti i tifosi del club per la loro fiducia e il loro sostegno. E grazie a tutti i tifosi per essere sempre stati lì. La vostra passione, lealtà e sostegno hanno significato molto per me. Il prossimo passo nella mia carriera lo faccio con gratitudine e rispetto. Grazie, Spurs.
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