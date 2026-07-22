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Radio Bruno: “Ecco Oulai! Primo allenamento in viola tra campo e palestra”

Radio Bruno: “Ecco Oulai! Primo allenamento in viola tra campo e palestra” - immagine 1
Al via il percorso nella Fiorentina di Inao Oulai, nuovo centrocampista preso da Paratici: l'allenamento di oggi
Redazione VN

Dopo esser tornato in Turchia per risolvere la questione visto, Inao Oulai ha fatto finalmente ritorno a Firenze, iniziando ufficialmente la sua avventura alla Fiorentina. Questa mattina, secondo quanto riportato da Radio Bruno, il centrocampista ha svolto lavoro regolare in gruppo tra palestra e campo e per l'amichevole di questa sera contro il Gubbio, fischio d'inizio ore 19:00, sarà sicuramente in panchina. Difficile, però che possa scendere in campo anche per qualche minuto. Vediamo se riuscirà ad avere un po' di spazio...

Le immagini dell'allenamento pubblicate dalla Fiorentina

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