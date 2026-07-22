Fiorentina-Gubbio, le formazioni ufficiali: Kean ai box, subito Atta!

La nuova Fiorentina di Fabio Grosso è pronta a vivere la sua prima vera uscita della pre-season 2026-27. Dopo la sgambata della scorsa settimana contro la Fiorentina Primavera, i viola scendono in campo oggi per la prima amichevole ufficiale dell’estate, affrontando il Gubbio al Viola Park .

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00, in quella che sarà una prima occasione per iniziare a vedere sul campo le idee del nuovo allenatore viola e il lavoro svolto durante i primi giorni di preparazione.