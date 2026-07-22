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Fiorentina-Gubbio, le formazioni ufficiali: Kean ai box, subito Atta!

Atta
Prima uscita stagionale per la nuova Fiorentina targata Grosso-Paratici: ecco gli undici che inizieranno dal 1' contro il Gubbio
Matteo Torniai Redattore 

La nuova Fiorentina di Fabio Grosso è pronta a vivere la sua prima vera uscita della pre-season 2026-27. Dopo la sgambata della scorsa settimana contro la Fiorentina Primavera, i viola scendono in campo oggi per la prima amichevole ufficiale dell’estate, affrontando il Gubbio al Viola Park.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00, in quella che sarà una prima occasione per iniziare a vedere sul campo le idee del nuovo allenatore viola e il lavoro svolto durante i primi giorni di preparazione.

Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Ndour, Mandragora, Atta; Fortini, Piccoli, Gudmundsson. All.Grosso

GUBBIO (in ordine di numero): Bagnolini, Meconi, Baroncelli, Cesari, Rosaia, Baldini, Minta, Cardascio, La Mantia, Barizza, Podda. All. Di Carlo

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