Andreazzoli si presenta: “Viola Park un paradiso ma occhio alle troppe comodità”

"Paratici mi ha chiamato e mi ha espresso il suo parere sul progetto. Mi ha convinto perché condivido tutte le proposte. Lavorare per far crescere è una delle migliori soddisfazioni che ci siano per chi fa questo mestiere. Sono grato alla proprietà e alla società per questa scelta. Questa scelta è un po' in controtendenza, ma le situazioni rivoluzionarie sono quelle che stimolano maggiormente. Cosa insegnerò? Abbiamo una bella scuola qua. Va completato un percorso. Bisogna far capire ai ragazzi come funziona il mondo dei grandi e dar loro le possibilità per misurarsi al meglio in quel mondo. La selezione verso l'alto è naturale ma premia chi ha certe caratteristiche: l'applicazione, la cultura del sacrificio... cose con cui spesso ci riempiamo la bocca. Bisogna esser bravi a trovare i mezzi per far ragionare questi ragazzi da uomini."