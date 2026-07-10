UFFICIALE – Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera viola

Nuova guida tecnica per la Primavera della Fiorentina: ufficiale l'ingaggio di Aurelio Andreazzoli. Il comunicato del club viola

Redazione VN 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 09:44)

Nuovo capitolo per il settore giovanile gigliato. La Fiorentina ha annunciato ufficialmente il nome del profilo che guiderà la formazione Primavera per la prossima stagione calcistica, ovvero quello di Aurelio Andreazzoli.

La società inserisce così nei quadri tecnici del proprio vivaio un allenatore di grandissimo spessore ed esperienza, reduce da anni trascorsi stabilmente nel calcio dei grandi e sulle panchine della massima serie.

Un curriculum di massimo livello e il ritorno a Firenze — La scelta della dirigenza rappresenta un segnale forte per tutto l'ambiente del Viola Park. Nel corso della sua lunga e importante carriera professionale, Andreazzoli ha infatti maturato esperienze di primissimo piano nel panorama calcistico italiano, sia in qualità di collaboratore tecnico sia come primo allenatore, guidando formazioni del calibro di Roma, Genoa ed Empoli.

Per il tecnico di Massa si tratta peraltro di un ritorno a tinte amarcord. Andreazzoli ha già lavorato all'interno del settore giovanile della Fiorentina in passato: nello specifico, tra il 1996 ed il 1998, aveva ricoperto il ruolo di allenatore della selezione degli Allievi Nazionali. A distanza di quasi trent'anni da quel biennio, le strade del club e del mister si incrociano nuovamente, stavolta con il compito fondamentale di guidare la Primavera.

Il comunicato ufficiale del club — Di seguito, la nota integrale emessa dalla società gigliata:

"ACF Fiorentina comunica che Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera viola. Mister Andreazzoli, nel corso della sua carriera, ha avuto esperienze professionali di assoluto livello, sia da collaboratore tecnico che da primo allenatore, come quelle sulle panchine di Roma, Genoa ed Empoli. Andreazzoli torna alla Fiorentina dopo l’esperienza tra il 1996 ed il 1998 da allenatore degli Allievi Nazionali. Al Mister va il più sincero bentornato da parte di tutto il Club."