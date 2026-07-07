Cinquini su Andreazzoli: “Professionista esemplare, scelta giusta per la Fiorentina”

Con Aurelio ci conosciamo da una vita: siamo stati compagni di squadra e dividevamo persino la stanza. Tra noi è sempre rimasto un rapporto molto stretto. Fin da allora si intuivano le sue grandi qualità umane, oltre a quelle calcistiche. Sono convinto che sarà un punto di riferimento per tutto il vivaio e per gli allenatori del settore giovanile. È un professionista serio, di grande spessore morale. Appena ho saputo della nomina gli ho scritto per fargli i miei complimenti.