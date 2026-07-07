Ospite del Pranzo con il Pentasport, Oreste Cinquini ha parlato del ritorno di Aurelio Andreazzoli alla Fiorentina, dove l'ex allenatore di Roma ed Empoli guiderà la formazione Primavera.
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Cinquini su Andreazzoli: “Professionista esemplare, scelta giusta per la Fiorentina”
IL RITORNO—
Con Aurelio ci conosciamo da una vita: siamo stati compagni di squadra e dividevamo persino la stanza. Tra noi è sempre rimasto un rapporto molto stretto. Fin da allora si intuivano le sue grandi qualità umane, oltre a quelle calcistiche. Sono convinto che sarà un punto di riferimento per tutto il vivaio e per gli allenatori del settore giovanile. È un professionista serio, di grande spessore morale. Appena ho saputo della nomina gli ho scritto per fargli i miei complimenti.
LA SFIDA—
Prende in mano una squadra dopo l'ottimo lavoro svolto da Galloppa nelle ultime stagioni, quindi il compito non è semplice. Nonostante questo, penso che abbia tutte le carte in regola per fare molto bene.
IL VALORE DELL'ESPERIENZA—
La società, a mio avviso, ha preso la decisione migliore. Un tecnico con il suo bagaglio di esperienze può trasmettere conoscenze, metodo e mentalità a tutto lo staff della Primavera, mettendo a disposizione tutto ciò che ha imparato nel corso della sua carriera.
PERCHÉ NON HA RAGGIUNTO LIVELLI ANCORA PIÙ ALTI—
Forse gli è mancato un pizzico di fortuna. Resta comunque il fatto che ha costruito un percorso importante, arrivando ad allenare squadre come Roma ed Empoli. Ha carattere e idee ben precise, ma allo stesso tempo è una persona estremamente umile, quasi restia a mettersi in mostra. Chi ha la possibilità di conoscerlo davvero finisce sempre per apprezzarne il valore.
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