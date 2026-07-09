Fiorentina, rinnovata una partnership per il ritiro al Viola Park

Dopo il successo dell'anno scorso, la Fiorentina rinnova la collaborazione con un noto spazio commerciale del territorio

Redazione VN 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 22:58)

Come comunicato sul sito ufficiale viola "ACF Fiorentina è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Barberino Outlet, che per la stagione 2026/27 sarà Official Partner del Club Viola e, per il secondo anno consecutivo, Title Sponsor del Barberino Outlet Summer Village, l'area dedicata alle famiglie e ai più piccoli che accompagnerà il ritiro estivo della Prima Squadra Maschile al Viola Park.

Dopo il successo della scorsa stagione, Barberino Outlet conferma il proprio sostegno a uno dei luoghi simbolo dell'estate viola, contribuendo a rendere il Summer Village un punto di riferimento per tutti i tifosi che seguiranno da vicino la preparazione della squadra. Giochi, intrattenimento e attività dedicate ai bambini e alle famiglie animeranno il Village, trasformando il ritiro in un'esperienza da vivere insieme, dentro e fuori dal campo.

La collaborazione proseguirà anche durante il ritiro estivo con una presenza attiva di Barberino Outlet in occasione delle amichevoli della Prima Squadra. Il 19 luglio, nella sfida contro la Primavera, e il 22 luglio, in occasione dell'incontro con il Gubbio, i tifosi potranno partecipare alle attivazioni organizzate dal partner, con hostess dedicate e distribuzione di gadget, arricchendo ulteriormente l'esperienza delle giornate al Viola Park.

Il rinnovo della partnership conferma la volontà condivisa di valorizzare il territorio e offrire ai tifosi viola, in particolare alle famiglie, occasioni di aggregazione, divertimento e partecipazione, rafforzando il legame tra il Club e la propria comunità".