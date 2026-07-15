La Fiorentina ha ufficializzato anche lo staff che accompagnerà Aurelio Andreazzoli nella prossima stagione come allenatore della Primavera.
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Fiorentina, comunicato lo staff Primavera 2026/27: tutti i nomi di Andreazzoli
La Fiorentina ha ufficialmente comunicato lo staff che seguirà Aurelio Andreazzoli nella stagione 2026/27 in Primavera
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