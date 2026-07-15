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Fiorentina, comunicato lo staff Primavera 2026/27: tutti i nomi di Andreazzoli

andreazzoli fiorentina
La Fiorentina ha ufficialmente comunicato lo staff che seguirà Aurelio Andreazzoli nella stagione 2026/27 in Primavera
Redazione VN

La Fiorentina ha ufficializzato anche lo staff che accompagnerà Aurelio Andreazzoli nella prossima stagione come allenatore della Primavera.

Tutti i nomi

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  • Head Coach: Aurelio Andreazzoli

  • Assistant Coach: Alessio Aliboni

  • Technical Collaborator: Alessandro Viviani

  • Athletic Trainer: Tommaso Tanini

  • Head of Goalkeepers: Alessandro Dall’Omo

  • Match Analyst: Lorenzo Sandri

  • Team Manager: Matteo Pacini

  • Sports Secretary: Luigi Curradi

  • Sport Physicians: Antonio Pinazzi; Pietro Checcucci

  • Physiotherapists: Michele Puglisi; Lorenzo Matteuzzi

  • Warehouse Workers: Maurizio Paoli; Hamid Tali

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