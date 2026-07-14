Presente ma anche e soprattutto futuro. La Fiorentina sta seguendo una linea guida chiarissima nella costruzione della squadra: giocatori giovani con grande potenziale. Ed è probabile che si continuerà così anche con i prossimi innesti tra centrocampo e attacco. Vedremo. Intanto con l'imminente arrivo di Victor Valdepenas, la Fiorentina va a comporre una linea difensiva potenzialmente nuova di zecca e con un'età media bassissima: 21,5 anni.
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Linea verde Fiorentina: sta nascendo la difesa più giovane della Serie A
Jimenez (21 anni) terzino destro, Dragusin (24 anni) e Viery (21 anni) centrali, Valdepenas (20 anni) terzino sinistro. Sulla carta un reparto verdissimo, con qualità ma anche con qualche rischio del caso in termini di continuità e mestiere. Naturalmente ammesso, e non concesso, che tutti e 4 si prendano una maglia da titolare. A dare esperienza ci sarà (con tutta probabilità) De Gea alle loro spalle, dall'alto dei suoi 36 anni. E vedremo se e chi tra Pongracic, Ranieri, Gosens e Dodò resterà e chi arriverà eventualmente a completare il reparto.
Intanto però la linea tracciata sembra chiara. Una Fiorentina giovane, con l'età media che si abbassa (insieme al monte ingaggi). Con qualche elemento di esperienza che però può servire per creare il giusto mix rendendo la squadra di Grosso competitiva per il presente e non solo per il futuro.
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