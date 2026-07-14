Linea verde Fiorentina: sta nascendo la difesa più giovane della Serie A

Presente ma anche e soprattutto futuro. La Fiorentina sta seguendo una linea guida chiarissima nella costruzione della squadra: giocatori giovani con grande potenziale . Ed è probabile che si continuerà così anche con i prossimi innesti tra centrocampo e attacco. Vedremo. Intanto con l'imminente arrivo di Victor Valdepenas , la Fiorentina va a comporre una linea difensiva potenzialmente nuova di zecca e con un'età media bassissima: 21,5 anni .

Jimenez (21 anni) terzino destro, Dragusin (24 anni) e Viery (21 anni) centrali, Valdepenas (20 anni) terzino sinistro. Sulla carta un reparto verdissimo, con qualità ma anche con qualche rischio del caso in termini di continuità e mestiere. Naturalmente ammesso, e non concesso, che tutti e 4 si prendano una maglia da titolare. A dare esperienza ci sarà (con tutta probabilità) De Gea alle loro spalle, dall'alto dei suoi 36 anni. E vedremo se e chi tra Pongracic, Ranieri, Gosens e Dodò resterà e chi arriverà eventualmente a completare il reparto.