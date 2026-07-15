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FOTO VN – Fabbian e Pirrò al Summer Village per incontrare i tifosi viola

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Ecco chi sono i due protagonisti della Fiorentina nella giornata di oggi per incontrati i tifosi viola al Summer Village
Iacopo Salvatori

Siamo arrivati al terzo giorno di ritiro al Viola Park per la Fiorentina, in vista della stagione 2026/27. Nella giornata odierna, ad incontrare i tifosi viola al Summer Village per fare foto ed autografi sono presenti il giovane fantasista Antonio Pirrò (classe 2008) e il centrocampista arrivato dal Bologna lo scorso gennaio, Giovanni Fabbian.

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