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FOTO VN – Presentato il francobollo per il Centenario della Fiorentina

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Il francobollo per il centenario della Fiorentina: non parliamo solo di un oggetto per collezionisti. Ecco perché
Matteo Torniai Redattore 

Un simbolo destinato a rimanere nel tempo, capace di raccontare un secolo di emozioni, vittorie e appartenenza. Nella giornata di oggi, 22 luglio 2026, al Rocco B. Commisso Viola Park, è stato ufficialmente svelato il francobollo celebrativo dedicato al Centenario della Fiorentina.

Ma cosa rappresenta un francobollo commemorativo? Non si tratta soltanto di un oggetto per collezionisti o appassionati di filatelia. Un’emissione celebrativa da parte dello Stato rappresenta infatti un riconoscimento istituzionale di grande prestigio, riservato a realtà che hanno lasciato un segno importante nella storia, nella cultura e nella società italiana.

Il francobollo dedicato alla Fiorentina, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, certifica proprio questo: il ruolo che il club viola ha avuto nel corso di questi cento anni non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche come simbolo identitario della città di Firenze e di intere generazioni di tifosi.

Dalla fondazione del 1926 ai trionfi italiani ed europei, passando per le grandi bandiere, i campioni che hanno indossato la maglia viola e i momenti più difficili, la storia della Fiorentina è diventata parte integrante del patrimonio sportivo e culturale del Paese.

L’iniziativa rappresenta uno degli omaggi più significativi organizzati in occasione del Centenario e inaugura ufficialmente una lunga serie di celebrazioni dedicate ai primi cento anni del club. Un secolo fatto di passione, senso di appartenenza e amore incondizionato per quei colori che, da generazioni, uniscono milioni di tifosi.

Qui di seguito la foto del francobollo celebrativo dedicato ai 100 anni della Fiorentina:

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FOTO VN &#8211; Presentato il francobollo per il Centenario della Fiorentina

Poi:

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