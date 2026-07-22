FOTO VN – Presentato il francobollo per il Centenario della Fiorentina

Un simbolo destinato a rimanere nel tempo, capace di raccontare un secolo di emozioni, vittorie e appartenenza. Nella giornata di oggi, 22 luglio 2026, al Rocco B. Commisso Viola Park , è stato ufficialmente svelato il francobollo celebrativo dedicato al Centenario della Fiorentina .

Ma cosa rappresenta un francobollo commemorativo? Non si tratta soltanto di un oggetto per collezionisti o appassionati di filatelia. Un’emissione celebrativa da parte dello Stato rappresenta infatti un riconoscimento istituzionale di grande prestigio, riservato a realtà che hanno lasciato un segno importante nella storia, nella cultura e nella società italiana.

Il francobollo dedicato alla Fiorentina, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, certifica proprio questo: il ruolo che il club viola ha avuto nel corso di questi cento anni non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche come simbolo identitario della città di Firenze e di intere generazioni di tifosi.