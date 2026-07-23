In questi giorni il Viola Park ospita anche Alessandro Michieletto, tra i protagonisti della Nazionale italiana di volley. Lo schiacciatore sta portando avanti il percorso di riabilitazione dopo l'infortunio e svolgerà il lavoro di recupero nella struttura della Fiorentina.
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La Nazione
Ospite speciale al Viola Park: il pallavolista Michieletto prosegue il recupero
La Fiorentina ha ospitato il pallavolista Alessandro Michieletto al Viola Park per proseguire con il recupero dopo l'infortunio
A seguirlo sarà il coordinatore dello staff medico della Nazionale, con l'obiettivo di consentirgli di tornare in piena efficienza nelle migliori condizioni possibili. Lo riporta La Nazione.
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