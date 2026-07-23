Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Le cinque top news di oggi: tra il sogno Mastantuono e la gara col QPR

esclusive

Le cinque top news di oggi: tra il sogno Mastantuono e la gara col QPR

Mastantuono
Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Paratici, ecco il grande colpo sull'esterno. Kean vicino all'addio, Grosso lo saluta

2 - Romano: "Il Real ha scelto il percorso di Mastantuono. Seguirà le orme di Endrick"

3 - QPR-Fiorentina, sabato ore 16:00: dove vederla in tv e streaming

4 - Brovarone: "Atta mi ricorda Zidane. Kean? Vuole andarsene, si è rotto qualcosa"

5 - CorFio sul Viola Park: "La Fiorentina valuta l'ampliamento con un terzo stadio"

Leggi anche
L’ambizione europea e il francobollo viola… RIDIAMOCI SU
Breve storia recente del QPR: da Briatore a Lamptey passando per… “Agueroooo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA