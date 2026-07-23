Brovarone: “Atta mi ricorda Zidane. Kean? Vuole andarsene, si è rotto qualcosa”

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha commentato le prospettive future della Fiorentina.

Redazione VN 23 luglio 2026 (modifica il 23 luglio 2026 | 15:12)

ntervenuto al Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha commentato l’acquisto di Alex Jimenez da parte della Fiorentina e ha detto la sua sul futuro della squadra viola.

Su Jimenez — “Jimenez, caratterialmente, è un po’ difettoso. Ha un gran piede destro, grandi numeri, ma una resistenza un po’ limitata. Per caratteristiche è molto offensivo: agile, tecnico e funambolico. È un’operazione intelligente, visto che è un classe 2005. Secondo me, con un attaccante forte di testa, può fare anche l’esterno offensivo.”

La crescita della Fiorentina — “Quello che sta facendo la Fiorentina dimostra che in questo momento c’è una famiglia unita e una promessa fatta a Rocco da moglie e figlio: portare la società dove lui non è mai riuscito ad arrivare. Il fatto che abbiano messo così tanto mano al portafoglio lo dimostra.”

Su Croci — “Croci è un ragazzino che, giustamente, dovrà fare i suoi passi, ma ha dimostrato di poter stare in campo con giocatori nettamente più grandi di lui. Deve ancora crescere dal punto di vista fisico, ma ha 16 anni e tutto il tempo per farlo. È un diamante grezzo che la società dovrà saper gestire e rifinire.”

Sulle varie vicende di mercato — “La Fiorentina non può far saltare un’operazione per accontentare i giornalisti, soprattutto vista la situazione complicatissima della trattativa per Oulai. Tra lo stress e il caos che si è creato, a un certo punto la situazione è degenerata. Secondo me Paratici ha avuto la sensazione che l’affare gli stesse sfuggendo di mano e aveva bisogno di mantenere il controllo. Una società non è obbligata a comunicare tutti i passaggi di una trattativa. “La Fiorentina si farà trovare pronta, anche se magari qualche acquisto verrà rimandato a gennaio.”

Il centrocampo — "Un centrocampo Fagioli-Atta-Oulai mi piace tantissimo, ma oltre all’estetica servirà anche sostanza. In ogni caso, anche se Fagioli dovesse partire, il centrocampo resterebbe fortissimo. Atta ha una classe divina: quando lo guardo, a tratti mi ricorda Zidane.”

I nomi per il mercato — “Come terzino destro, anche se ha 33 anni, avrei preso Meunier: per me è un mostro, un terzino straordinario. Era un giocatore da prendere subito. Anche Udogie lo prenderei immediatamente, ma i costi sarebbero troppo elevati. Io, invece, per Gustavo Puerta, che considero una mezzala meravigliosa, manderei via anche Fagioli. A Panichelli ho visto fare gol clamorosi: sarebbe un grande centravanti, ma purtroppo adesso si è infortunato.”

Il possibile dopo Kean — “Per sostituire Kean prenderei Espì del Levante: è un giocatore di grande prospettiva. Anche Fernandez Pardo del Lille sarebbe un buon profilo, anche se è meno una prima punta. In alternativa prenderei Davis dell’Udinese. Kean lo venderei solo dai 35 milioni in su. Lo adoro, ma mi ha dato l’impressione di voler andare via. Secondo me si è rotto qualcosa, altrimenti Grosso non avrebbe detto in un’intervista che la Fiorentina è pronta a lasciarlo partire.”