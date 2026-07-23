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Parla la mamma di Croci: “Quanti sacrifici, ora Federico si goda questo sogno”

Federico Croci
Ospite al Pentasport di Radio Bruno, la madre di Federico Croci ha commentato il debutto di suo figlio in prima squadra a soli 16 anni.
Redazione VN

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Laura Biagioni, madre di Federico Croci ha parlato del debutto del figlio in prima squadra a soli 16 anni:

"Per me è un emozione indescrivibile, ieri sera ero a vedere la partita col mio figlio più piccolo e gli dicevo quanto mi faceva strano vederlo in campo. È un qualcosa di particolare, ci sono stati tanti sacrifici dietro e quando vedi che qualcosa viene ripagato è una bella emozione. È molto riservato e coccolone, sta bene nel gruppo e si trova bene. Detto questo ha avuto anche i suoi momenti di difficoltà, ha 16 anni e deve continuare ad andare a scuola. Ringrazio in primis la società, è alla Fiorentina da quattro anni e vive in convitto da due. Quindi ringrazio tutti i tutor e mister che gli hanno insegnato qualcosa e gli hanno fatto da seconda famiglia a Firenze. Ringrazio anche Andrea Ritorni, il suo procuratore, che lo accudisce come se fosse un figlio. Lui è contento di questa società, si trova molto bene, già da subito era rimasto entusiasta del mondo del Viola Park. Parlava spesso della calorosità di Rocco Commisso e di Joe Barone e per una mamma sentire rassicurazioni da parte del figlio che si sente integrato in quell'ambiente mi fa aprire il cuore. Poi Federico avrà da fare i suoi passi e ma l'importante per me è che lo faccia con serenità. Lui sa che deve lavorare, impegnarsi tutti i giorni e che ancora non ha fatto nulla. Ha tanti impegni e piano piano farà i suoi passettini per crescere."

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