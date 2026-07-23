Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Laura Biagioni, madre di Federico Croci ha parlato del debutto del figlio in prima squadra a soli 16 anni:
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Parla la mamma di Croci: “Quanti sacrifici, ora Federico si goda questo sogno”
Ospite al Pentasport di Radio Bruno, la madre di Federico Croci ha commentato il debutto di suo figlio in prima squadra a soli 16 anni.
"Per me è un emozione indescrivibile, ieri sera ero a vedere la partita col mio figlio più piccolo e gli dicevo quanto mi faceva strano vederlo in campo. È un qualcosa di particolare, ci sono stati tanti sacrifici dietro e quando vedi che qualcosa viene ripagato è una bella emozione. È molto riservato e coccolone, sta bene nel gruppo e si trova bene. Detto questo ha avuto anche i suoi momenti di difficoltà, ha 16 anni e deve continuare ad andare a scuola. Ringrazio in primis la società, è alla Fiorentina da quattro anni e vive in convitto da due. Quindi ringrazio tutti i tutor e mister che gli hanno insegnato qualcosa e gli hanno fatto da seconda famiglia a Firenze. Ringrazio anche Andrea Ritorni, il suo procuratore, che lo accudisce come se fosse un figlio. Lui è contento di questa società, si trova molto bene, già da subito era rimasto entusiasta del mondo del Viola Park. Parlava spesso della calorosità di Rocco Commisso e di Joe Barone e per una mamma sentire rassicurazioni da parte del figlio che si sente integrato in quell'ambiente mi fa aprire il cuore. Poi Federico avrà da fare i suoi passi e ma l'importante per me è che lo faccia con serenità. Lui sa che deve lavorare, impegnarsi tutti i giorni e che ancora non ha fatto nulla. Ha tanti impegni e piano piano farà i suoi passettini per crescere."
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