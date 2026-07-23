Marchini: “Kean? Deve aver voglia di restare, altrimenti meglio l’addio”

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha parlato della futura tournée estiva della Fiorentina e sulle prospettive della squadra e sul futuro di Moise Kean:

"È chiaro che i fantasmi dell'anno scorso condizionano ancora la nostra valutazione iniziale della squadra. Però fino a questo momento la campagna acquisti della Fiorentina permette di essere più soddisfatti. La campagna abbonamenti dimostra che i tifosi ci credono e Paratici sta provando nella maniera migliore a ripartire. Adesso comunque c'è la parte più delicata da costruire che è l'attacco, detto questo sono cautamente ottimista."

Sul possibile addio di Kean

"Bisogna che Kean sia motivato a restare. Se deve essere un Kean che ascolta le offerte e che è insicuro fino alla fine di rimanere, la vedo dura che rimanga coinvolto nella Fiorentina. Con il contratto che percepisce dovrebbe mangiare l'erba appena entra in campo. Purtroppo non è così e l'abbiamo visto in tante situazioni anche extra campo. Dovesse partire non sarei troppo preoccupato perché penso che Paratici abbia già in mente una soluzione. Detto questo, Kean me lo terrei stretto, visto anche che i nomi per ora accostati sarebbero un passo sotto le qualità di Kean."