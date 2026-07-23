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L’ambizione europea e il francobollo viola… RIDIAMOCI SU

Vignette viola
Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani. Stavolta il protagonista è il francobollo presentato dalla Fiorentina in occasione dei 100 anni del club
Redazione VN

Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, unisce l'ambizione europea della città al francobollo presentato dalla Fiorentina in occasione dei 100 anni

Vignetta viola

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