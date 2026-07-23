Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, unisce l'ambizione europea della città al francobollo presentato dalla Fiorentina in occasione dei 100 anni
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L’ambizione europea e il francobollo viola… RIDIAMOCI SU
Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani. Stavolta il protagonista è il francobollo presentato dalla Fiorentina in occasione dei 100 anni del club
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