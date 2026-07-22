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Le cinque top news di oggi: tutto sul match contro il Gubbio, poi spunti di mercato

Le cinque top news di oggi: tutto sul match contro il Gubbio, poi spunti di mercato - immagine 1
Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Fiorentina-Gubbio 1-0, il nostro live: la decide Gud dal dischetto

2 - Fiorentina-Gubbio, i top ed i flop: male Kean e Piccoli, Fortini ok

3 - Radio Bruno: "Si vuole prendere un grande nome, le situazioni di Soulé e Mastantuono"

4 - Graziani: "Ecco cosa dissi a Pradè quando stava trattando Kean. Ora agirei così"

5 - Repubblica: "Sfumato Bakayoko ma non Lang. E su Valdepenas..."

 

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