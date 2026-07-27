Watford-Fiorentina, ecco i biglietti per l’amichevole: prezzi e modalità d’acquisto

Il Watford ha diramato tutte le info per i biglietti per l'amichevole con la Fiorentina: prezzi, settore ospiti e modalità d'acquisto.

Tra le varie avversarie della Fiorentina in questo pre-campionato ci sarà anche il Watford dell'ex viola Edoardo Bove e del tecnico italiano Alessio Dionisi .

Per i tifosi viola è stato riservato il settore ospiti, situato nei blocchi SEJ7 e SEJ8 della Sir Elton John Stand. Il prezzo del tagliando intero è fissato a 10 sterline, mentre over 65 e under 21 potranno acquistare il biglietto al costo ridotto di 5 sterline.