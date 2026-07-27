Tra le varie avversarie della Fiorentina in questo pre-campionato ci sarà anche il Watford dell'ex viola Edoardo Bove e del tecnico italiano Alessio Dionisi.
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Watford-Fiorentina, ecco i biglietti per l’amichevole: prezzi e modalità d’acquisto
Il Watford ha comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per l'amichevole contro la Fiorentina, in programma mercoledì 29 luglio alle ore 19:30 al Vicarage Road.
Per i tifosi viola è stato riservato il settore ospiti, situato nei blocchi SEJ7 e SEJ8 della Sir Elton John Stand. Il prezzo del tagliando intero è fissato a 10 sterline, mentre over 65 e under 21 potranno acquistare il biglietto al costo ridotto di 5 sterline.
I biglietti saranno emessi in formato elettronico con posto assegnato. Il club inglese ricorda inoltre che l'acquisto dei tagliandi per questa amichevole non verrà conteggiato ai fini delle priorità per la vendita dei biglietti delle future gare casalinghe o in trasferta. È stato infine annunciato che i prezzi subiranno un aumento nel giorno della partita.
Tra le iniziative promosse dal Watford, anche una tariffa speciale dedicata agli iscritti al programma Junior Hornets, aperto a tutti i giovani tifosi del Watford fino a 15 anni e iscrivendo il ragazzo tramite il sito ufficiale del club.
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