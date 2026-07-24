Real Madrid-Fiorentina, i biglietti per l’amichevole: prezzi e modalità d’acquisto

Dopo aver terminato la tournée inglese con le amichevoli con QPR e Watford, la Fiorentina andrà in Austria per la gara contro il Real Madrid di José Mourinho. La partita si disputerà l'1 agosto alle ore 18:00 al Wörthersee Stadion . Ai tifosi viola sarà dedicato il lato sud dello stadio. I biglietti sono disponibili esclusivamente sul sito testspiele.at

Come arrivarci

Dal centro città lo stadio è raggiungibile con il bus diretto dalla piazza centrale Heiligengeistplatz fino alla fermata Klagenfurt Stadion/Figarogasse. Il viaggio dura circa 10 minuti e passa ogni 30 minuti. Per chi avesse voglia di camminare, invece, la percorrenza e di circa 30-40 minuti; in auto appena 5 minuti.