La Fiorentina non si ferma. Paratici vuole chiudere anche i colpi Joao Mario e Thorstvedt
Con l'arrivo di Victor Valdepenas, la Fiorentina mette a segno il sesto rinforzo della propria estate. Il prossimo dovrebbe essere Joao Mario: la trattativa con la Juventus è ormai alle battute finali, anche se i due club stanno ancora definendo gli ultimi dettagli dell'operazione. La Nazione sottolinea che più avanti toccherà anche a Kristian Thorstvedt. L'intesa con il centrocampista non rappresenta un problema, ma prima la Fiorentina dovrà fare spazio in rosa. In quest'ottica prende quota l'ipotesi di un percorso inverso per Marco Brescianini (anche se vanno valutate le sue condizioni fisiche, visto l'infortunio di ieri), che potrebbe lasciare Firenze per facilitare l'arrivo del norvegese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA