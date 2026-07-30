Ci sono legami che vanno oltre il campo e che resistono anche quando le strade si dividono. Lo ha dimostrato Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina e oggi al Watford, che al termine dell’amichevole tra il club inglese e i viola ha voluto dedicare un pensiero speciale al mondo gigliato.

Per Bove è stata la prima occasione per ritrovare i suoi ex compagni, lo staff e tutte quelle persone con cui ha condiviso mesi intensi a Firenze, prima dell’interruzione del suo percorso in viola dopo il grave malore accusato durante la sfida contro l’Inter dello scorso dicembre.

Le sue parole, raccolte da ViolaNews, raccontano tutto l’affetto che continua a provare per la Fiorentina e per la città:

"Ciao a tutti, sono Edoardo, vi mando un grandissimo saluto. Per me è stata una grandissima emozione rivedere tutti, o gran parte dei miei compagni, lo staff, persone con cui ho condiviso dei momenti importanti, sicuramente emozionanti. Quindi sono davvero contento. È stato un buon test, credo, per entrambe le squadre, abbiamo messo minuti nelle gambe, quindi siamo soddisfatti. Mi auguro il meglio per loro perché gli voglio bene, voglio bene alla città di Firenze e ai loro tifosi. Quindi grazie e vi seguirò anche da Londra."