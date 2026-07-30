Nel giorno dell'arrivo di Valdepenas, la Fiorentina vede sfumare due obiettivi per il reparto offensivo. Luca Koleosho, a lungo seguito dal club viola, è ormai destinato al Paris FC, mentre Alajbegovic è pronto a trasferirsi alla Juventus dal Bayer Leverkusen per una cifra superiore ai 30 milioni di euro.

Come scrive la Nazione, entrambe le operazioni erano state monitorate da Fabio Paratici e Roberto Goretti, che hanno però deciso di non rilanciare: nessuna nuova offerta al Burnley dopo l'inserimento dei francesi per Koleosho e nessun tentativo di competere economicamente per il talento bosniaco. Ancora Fabio Grosso è in attesa degli esterni richiesti nel suo 4-3-3.