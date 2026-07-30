Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è tornato a parlare del suo percorso in viola, soffermandosi sull’importanza dell’esperienza vissuta a Firenze e sul cambiamento che il club ha attraversato negli ultimi mesi.

Ripercorrendo le finali disputate tra Fiorentina e Bologna, il tecnico oggi al Besiktas ha spiegato quanto il cammino europeo abbia inciso sulla sua crescita professionale.

"Ho conosciuto l’Europa ed è meravigliosa: ti misuri, non devi mollare un secondo, non c’è mai una gara facile. Fiorentina e Bologna mi hanno dato la possibilità di farmi conoscere e quindi pure di venir chiamato da una big come il Besiktas."

L’allenatore ha poi rivolto uno sguardo all’attuale Fiorentina, sottolineando come il club sia profondamente cambiato rispetto a quello che aveva lasciato.

"La Fiorentina di oggi? Non è più la “mia” Fiorentina, mancano tre persone che per me erano cardini."