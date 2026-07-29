Inconveniente a Vicarage Road: Brescianini, schierato terzino sinistro, ha alzato bandiera bianca
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Grattacapo per Grosso all'inizio del secondo tempo di Watford-Fiorentina, terza amichevole del precampionato: minuto 47, cross di Baah, Brescianini devia, ma ci va troppo molle e rimane a terra dolorante, venendo costretto al cambio.
Problema alla cavigliaAl posto di Brescianini è entrato Viery, ma l'ex Frosinone, Atalanta e Milan è sembrato molto dolorante alla caviglia, che gli si è girata sull'appoggio. Stando alle prime impressioni dopo la gara contro gli Hornets, non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave.
Arriva ValdepenasLa buona notizia per Grosso è che è in dirittura d'arrivo l'ufficialità di Victor Valdepenas, giovane terzino sinistro che la Fiorentina ha preso dal Real Madrid dopo aver chiuso l'accordo un paio di settimane fa sulla base di 8 milioni di euro, il 50% sulla rivendita e una recompra in favore dei blancos per tre anni tra i 10 e i 12 milioni.
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