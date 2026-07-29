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DE GEA: la difesa viola è in difficoltà e De Gea risponde presente con le parate che lo hanno reso il portiere di livello quale è. La Fiorentina ha deciso di puntare ancora su di lui confermandolo capitano: una certezza tra i pali e all'interno del gruppo squadra.

PICCOLI: alla prima vera occasione Piccoli trova una rete tanto bella quanto inaspettata. L'ex Cagliari non ha mai mai nascosto la sua volontà di rimanere a Firenze: prova a convincere Grosso che anche in assenza di Moise Kean la Fiorentina non ha bisogno di un altro attaccante.

GUDMUNDSSON: l'islandese è nel vivo del gioco. Recupera e smista palloni provando a ripartire in verticale. Ancora troppo poco per quello che ci si aspetta da lui, che siano i primi segnali di un'inversione di trend negativo dopo due anni di attesa della sua versione migliore.

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