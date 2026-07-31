Aggiornamenti relativi alla sparizione dell'attaccante esterno del Lecce Banda ormai irreperibile da diversi giorni
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In casa Lecce continua a tener banco il caso relativo a Lameck Banda, ormai sparito da giorni e del tutto irreperibile. Tuttavia, arrivano degli aggiornamenti relativi alla posizione dello zambiano, e in particolare da un amico che ha parlato a BolaNews così a proposito dell'attaccante esterno
Banda non è contento di come il Lecce si è comportato con lui. Ha fatto tanti sforzi per il club, ma il suo contratto non è stato gestito nel modo giusto. Nessuno gli ha comunicato che l'accordo con il Lecce sarebbe stato prolungato fino al 2027, gli hanno fatto firmare un pezzo di carta in italiano senza spiegargli cosa ci fosse scritto. Si stanno approfittando della sua incapacità di leggere la lingua italiana e non gli hanno pagato lo stipendio per un mese. Lameck merita un trattamento migliore
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