Così Stefano Trinchera, nuovo responsabile dell'area tecnica del Lecce dopo l'addio di Pantaleo Corvino, riguardo al mercato giallorosso al Nuovo Quotidiano di Puglia:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Lecce, c’è il caso-Banda. Trinchera: “Non ci risponde da giorni. Falcone? Resta”
altre news
Lecce, c’è il caso-Banda. Trinchera: “Non ci risponde da giorni. Falcone? Resta”
Il nuovo responsabile dell'area tecnica dei salentini fa il punto della situazione in casa giallorossa
Il mercato è ormai diventato molto complicato per tutti, dalle big fino ai club più piccoli, basta guardarsi intorno. Capisco che i tifosi vorrebbero tutto e subito, ma non è facile. Adesso stiamo gestendo anche un problema piuttosto importante che stiamo avendo con Banda. Il calciatore non ci risponde da giorni, lo abbiamo convocato per le visite mediche ma ancora non si è presentato. Siamo molto delusi dal suo comportamento, ne pagherà le conseguenze. Tiago Gabriel e Falcone? Nessuno ce li ha chiesti e ce li teniamo stretti. Il portiere, poi, per noi è una vera e propria bandiera, oltre che essere il nostro capitano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA