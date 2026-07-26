Matteo Moretto, nel suo quotidiano intervento sul canale Youtube di Fabrizio Romano, dà le ultime in casa Roma, con l'affare Santiago Castro dal Bologna che procede spedito: può fare il percorso inverso Artem Dovbyk, accostato anche alla Fiorentina in caso di partenza di Kean.
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Moretto: “Dovbyk-Bologna, parti ottimiste. Manca solo un dettaglio”
Dovbyk dovrebbe accasarsi in rossoblù con il passaggio di Santi Castro alla Roma che è in via di definizione
Diciamo che la Roma avrebbe trovato l'intesa col Bologna per il prestito di Dovbyk in rossoblù. L'ucraino è già al corrente della situazione, manca il suo ok definitivo ma le parti sono ottimiste, la chiamata con Tedesco che lo voleva già in passato è andata molto bene. La formula del prestito tra l'altro è vantaggiosa anche per l'attaccante che poi può rilanciare il proprio futuro.
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