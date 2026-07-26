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Moretto: “Dovbyk-Bologna, parti ottimiste. Manca solo un dettaglio”

Moretto: “Dovbyk-Bologna, parti ottimiste. Manca solo un dettaglio” - immagine 1
Dovbyk dovrebbe accasarsi in rossoblù con il passaggio di Santi Castro alla Roma che è in via di definizione
Redazione VN

Matteo Moretto, nel suo quotidiano intervento sul canale Youtube di Fabrizio Romano, dà le ultime in casa Roma, con l'affare Santiago Castro dal Bologna che procede spedito: può fare il percorso inverso Artem Dovbyk, accostato anche alla Fiorentina in caso di partenza di Kean.

Diciamo che la Roma avrebbe trovato l'intesa col Bologna per il prestito di Dovbyk in rossoblù. L'ucraino è già al corrente della situazione, manca il suo ok definitivo ma le parti sono ottimiste, la chiamata con Tedesco che lo voleva già in passato è andata molto bene. La formula del prestito tra l'altro è vantaggiosa anche per l'attaccante che poi può rilanciare il proprio futuro.

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