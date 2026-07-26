Lois Openda lascia la Juventus e non le risparmia una frecciatina. La trattativa con il Lione è in chiusura definitiva sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni senza obbligo di riscatto, con i due club che hanno trovato l'intesa anche sull'ingaggio, che sarà interamente pagato dalla società transalpina.
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Openda lascia la Juve e va al Lione: “Voglio tornare a giocare a calcio”
L'attaccante belga conferma l'imminente trasferimento anche senza nominare direttamente il club di destinazione
Le parole di Openda—
Intercettato dai microfoni dei colleghi di DAZN Belgio, Openda ha confermato l'addio alla Vecchia Signora e il suo trasferimento al Lione:
Mi sto preparando a un trasferimento e oggi non volevamo prenderci rischi. Per me sarà importante ritrovare minutaggio, ho voglia di tornare a giocare a calcio, di fare gol. La stagione scorsa non è andata bene, ma voglio trovare un posto dove posso esprimermi e avere spazio anche in Nazionale. Il nuovo club penso che lo sapremo tra qualche giorno, ma sarà un bell’ambiente. In Francia? Sì, può essere che vada in Francia come altrove. Un club bianco e blu? C’è del bianco in ogni caso.
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