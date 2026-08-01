La Fiorentina continua a lavorare sul mercato alla ricerca di rinforzi di qualità per la rosa di Fabio Grosso. Tra i nomi monitorati dal club viola ci sono Franco Mastantuono e Jaden Philogene, due profili sui quali ha fatto il punto Matteo Moretto attraverso il proprio canale YouTube.

Mastantuono, ore decisive: la Fiorentina spinge

Su Franco Mastantuono il giornalista ha spiegato: "Non ci sono aggiornamenti concreti, concreti concreti, ma posso dire che la decisione finale di Mastantuono è veramente vicinissima. È a un passo la scelta della prossima squadra dove giocherà in prestito".

"In corsa ci sono anche club italiani, ma soprattutto uno in questo momento: la Fiorentina. Il club viola è molto concentrato e focalizzato nel convincere Mastantuono a firmare per la Fiorentina. Ci sono altre squadre interessate: la Roma oggi è molto più staccata, mentre il Milan aveva chiesto informazioni, ma poi non se n'è fatto più nulla".

Moretto ha poi aggiunto dettagli sulla formula dell'operazione: "Il Real Madrid farebbe uscire il giocatore solamente in prestito, senza diritto di riscatto. Bisognerà trovare un accordo sulla ripartizione dello stipendio, ma il Real aiuterà moltissimo. Poi, chiaramente, deciderà di puntare su di lui".

Infine il punto sulla corsa al talento argentino: "Occhio perché sono le ore di Mastantuono. Andrà via in prestito e in Italia la Fiorentina è la squadra che di fatto ci sta lavorando con più forza".

Philogene, il nome caldo per gli esterni

L'altro nome accostato ai viola è quello di Jaden Philogene. Moretto ha spiegato: "È gestito dal team Raiola, quindi chi cura i suoi interessi è molto legato anche al campionato italiano. È un giocatore che in passato è stato accostato a diversi club ed è stato valutato anche da società molto importanti, come per esempio il Barcellona".

Sulla situazione dell'esterno dell'Ipswich Town: "Il giocatore vuole lasciare il club e lo ha comunicato. Questo è il primo passo".

Poi il collegamento con la Fiorentina: "Il secondo passo è che la Fiorentina è alla disperata ricerca di esterni alti che possano saltare l'uomo e avere un certo tipo di qualità nell'uno contro uno. Philogene è uno dei nomi che sta prendendo forza in queste ore. La Fiorentina è molto interessata e sicuramente è uno dei profili che sta valutando tra i nomi caldi per il ruolo", ha concluso Moretto. Segnaliamo che, come accaduto altre volte, la Fiorentina smentisce indirettamente questa pista di mercato.

Infine, un aggiornamento su Noah Lang: "Raffredderei molto il suo profilo, perché ad oggi non ci risulta possa essere una soluzione".