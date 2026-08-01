Ultima amichevole prima del ritorno a Firenze. La Fiorentina si prepara ad affrontare il Real Madrid dello Special One. Le formazioni ufficiali
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La Fiorentina di Fabio Grosso è pronta per l'ultimo test della tournée estiva. Dopo le sfide contro QPR e Watford, i viola affrontano il Real Madrid in un'amichevole di prestigio: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga; Dumfries, Guler, Ciria; Endrick.
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Oulai, Ndour, Mandragora; Atta; Piccoli, Gudmundsson.
Esordio con la maglia del Real per Dumfries, arrivato dall'Inter; Valdepenas, ufficializzato ieri dalla Fiorentina, ritrova i suoi ex compagni ma parte comprensibilmente dalla panchina, così come Fagioli e Kean che perdono i ballottaggi con Oulai e Piccoli.
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