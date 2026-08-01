Jaden Philogene piace alla Fiorentina: nel 2024 l'esterno inglese ha realizzato una rabona spettacolare contro il Rotherham.
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Prima di finire nei radar della Fiorentina, Jaden Philogene aveva già mostrato tutto il proprio talento con una giocata destinata a restare impressa. Nel febbraio 2024, con la maglia dell'Hull City, l'esterno inglese realizzò uno spettacolare gol in rabona contro il Rotherham, una rete che fece rapidamente il giro del web.
Tunnel, dribbling e una rabona da fenomeno
La partita sembrava indirizzata verso un risultato negativo per l'Hull City, ma Philogene decise di prendersi la scena. Dopo aver ricevuto il pallone sulla fascia, l'esterno inglese prima superò il diretto avversario con un tunnel, poi si liberò nuovamente nello stretto e inventò una conclusione fuori dagli schemi.
Una rabona perfetta, indirizzata verso il secondo palo, che sorprese il portiere e fece esplodere il pubblico. Una giocata di pura fantasia, diventata immediatamente una delle reti più spettacolari viste in Inghilterra in quella stagione.
La beffa del gol assegnato
La rete ebbe anche un curioso retroscena: inizialmente la Football League la assegnò come autogol del difensore Cameron Humphreys, a causa di una deviazione sul tiro di Philogene. Successivamente il gol venne riconosciuto al giocatore dell'Hull City, che poté finalmente mettere la firma su una delle sue prodezze più belle.
Oggi quella rabona rappresenta uno dei biglietti da visita del talento inglese: un esterno capace di creare dal nulla una giocata decisiva, proprio il tipo di profilo che la Fiorentina sta cercando per aumentare qualità e imprevedibilità sulle corsie offensive.
Hull City son maçta Jaden Philogene’nin attığı golü, ‘kendi kalesine gol’ olarak kayıtlara geçen futbol federasyonuna itirazda bulundu ve gol yeniden Philogene lehine yazıldı. (@yagosabuncuoglu)— Kapitano Sports (@kapitanosport) February 16, 2024
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