Diks a VN: “Vi racconto Amrabat: gli ho parlato bene di Firenze! Sogno di giocare con lui in viola”

La curiosità riguardo a Sofyan Amrabat, che tra qualche settimana sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, cresce con il passare dei giorni, e le sue attuali prestazioni continuano ad alimentare le speranze per un futuro finalmente all’altezza delle ambizioni viola. Per cercare di conoscere meglio il centrocampista marocchino, abbiamo contattato in esclusiva Kevin Diks, esterno basso in prestito dalla Fiorentina all’Aarhus, che ha giocato con Amrabat al Feyenoord nella stagione 2017/2018.

Ciao Kevin! Prima di tutto, come sta andando in Danimarca? So che siete nel bel mezzo dei playoff…

Sta andando molto bene, dobbiamo mantenere alto il ritmo ancora per tre partite e vedere come va a finire. Magari al secondo posto, sarebbe fantastico.

Tre stagioni fa hai condiviso lo spogliatoio con Sofyan Amrabat. Quest’anno è stato una grande rivelazione al Verona, ma com’era al Feyenoord?

Avevo già notato come fosse un ottimo giocatore quando militava nell’Utrecht, l’ho affrontato molte volte e si vedeva che era già molto forte. Poi l’ho conosciuto di persona al Feyenoord, è un gran bravo ragazzo, che socializza con tutti. Adora far ridere le persone e cerca sempre di tirar su il morale della squadra!

Ma allora perché nessuno lo ha notato fino a pochi mesi fa?

Era fortissimo anche tre anni fa, ma gli mancava la continuità d’impiego: non giocava una partita dietro l’altra come invece faceva all’inizio ad Utrecht o come sta facendo adesso a Verona, dove sta portando a termine una stagione eccellente.

Credi che possa riuscire nell’impresa – perché ora come ora sembra un’impresa – di portare ordine nel centrocampo viola e diventare un leader?

Certo! Non voglio mettergli pressione, ma penso che possa dare un apporto poderoso alla squadra. Ha la grande qualità di essere sempre al posto giusto e di far vedere che è sempre forte ai suoi compagni.

Dato che vi conoscete, ti ha mai chiesto nulla riguardo a Firenze e alla Fiorentina?

Beh, in realtà la Fiorentina è ben conosciuta; appena mi è arrivata qualche voce, gli ho subito scritto e raccontato tutte le cose belle che potevo sulla città e sulla squadra, offrendogli il mio aiuto per qualsiasi cosa.

Un’ultima domanda: ti piacerebbe ritrovarlo come compagno alla Fiorentina?

Se mi piacerebbe? Ne sarei felicissimo! Non mi stanco mai di dire a tutti che giocare nella Fiorentina sarebbe un sogno per me… Ho solo bisogno di una possibilità. Intanto sto facendo progressi con l’italiano, non si sa mai…