Roberto Piccoli potrebbe restare alla Fiorentina. Secondo La Repubblica, lo scenario attorno al centravanti è cambiato sensibilmente nelle ultime settimane.

Se inizialmente la sua cessione sembrava quasi inevitabile, oggi la permanenza in viola non è più da escludere. A incidere è stato anche l'ottimo precampionato dell'attaccante, autore del terzo gol consecutivo nell'amichevole contro il Real Madrid.

Sul giocatore si era mosso anche la Lazio con un primo sondaggio, ma senza sviluppi concreti. Nel frattempo Fabio Grosso avrebbe espresso grande apprezzamento per la dedizione e le caratteristiche tecniche dell'ex Parma, che dal canto suo sarebbe felice di restare a Firenze e giocarsi le proprie possibilità nella nuova stagione.