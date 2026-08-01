José Mourinho ha analizzato ai canali ufficiali del Real Madrid il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, soffermandosi sulla prestazione della sua squadra e riservando anche parole di grande stima nei confronti dei viola, in particolare per Moise Kean.

Il tecnico portoghese ha spiegato di aver visto tre versioni differenti del suo Real Madrid nel corso della gara:

“Ho visto un Real Madrid con tre facce: fresco, stanco e super stanco. La squadra fresca ha giocato molto bene, il 2-1 all’intervallo è cortissimo, con un primo tempo di grandissima qualità che avrebbe potuto portare a vincere tre o quattro a zero, facilmente. Poi la partita è diventata molto più fisica, ci hanno messo pressione ed è arrivata la seconda faccia.”

Mourinho ha poi sottolineato come l’intensità della Fiorentina abbia messo in difficoltà i suoi giovani difensori:

“E giocare dentro l’area con due ragazzini come Joan e Mario… che hanno disputato una gran partita, ma fisicamente non sono ancora al livello di giocare contro un mostro come Kean.”

Infine, il tecnico si è detto soddisfatto della reazione della squadra nel finale:

“La terza faccia, che mi è piaciuta molto, è quella della squadra super stanca, che però ha saputo comportarsi da squadra, riuscendo a tornare a dominare il gioco. Dumfries ed Endrick si sono allenati tre giorni e hanno giocato oltre 70 minuti. Uno sforzo fantastico che per me ha un significato. Li ho ringraziati per quello che ci hanno dato. Mi è piaciuto tutto.”

Parlando del percorso di preparazione estiva, Mourinho ha ricordato le difficoltà legate alle tante assenze:

“Questo è un Real Madrid con i giocatori che abbiamo. Come dicevo ai ragazzi prima della partita: il Real Madrid è il Real Madrid anche se si tratta di amichevoli. Oggi ho dovuto schierare in campo gli ‘uomini’, tra virgolette, che avevo a disposizione. Abbiamo lavorato solo ieri, abbiamo fatto un po’ di lavoro di organizzazione.”

Il portoghese ha quindi elogiato ancora una volta i giovani impiegati:

“I ragazzi che hanno giocato, Joan e Mario, hanno un futuro fantastico, e finché la partita non è entrata nella dimensione fisica sono stati fantastici, con una classe tremenda.”

In chiusura, Mourinho ha ribadito la fiducia nel gruppo, pur sottolineando come la rosa sia ancora incompleta:

“Dei sette giocatori della prima squadra che avevamo a disposizione, due di loro erano al terzo allenamento. E poi abbiamo schierato il povero Carlos Espí, che si sta svegliando da un sogno. Ha svolto un’oretta di allenamento ieri e oggi ci ha aiutato a far conoscere cosa significhi il Madrid. Sono molto contento del lavoro dei ragazzi, fin dal primo giorno. Mi preoccupa non avere gli altri, mi piacerebbe avere tre settimane anche con tutti loro, ma non è possibile. Lunedì arrivano Vinicius, Brahim e Bernardo Silva. Dumfries, Carlos ed Endrick avranno più giorni di lavoro… E così via fino all’arrivo di tutti gli altri.”