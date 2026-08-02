Il Como pensa ancora a Kean, ma prima vuole chiudere Chalobah. Nessuna proposta ufficiale alla Fiorentina, che chiede 40 milioni.
Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi più caldi del mercato viola. Secondo il Corriere dello Sport, il Como continua a considerare l'attaccante uno dei principali obiettivi, ma al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali alla Fiorentina.
Il club lariano sarebbe concentrato prima sulla chiusura dell'operazione Chalobah per rinforzare la difesa. Solo successivamente potrebbe decidere di affondare il colpo per il centravanti viola.
La Fiorentina, dal canto suo, continua a valutare Kean non meno di 40 milioni di euro. Al momento non sono previsti incontri tra le due società, ma la situazione potrebbe evolversi rapidamente nei prossimi giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA